Hemrehrisi, Uğur Şahin’in 2 yaşında çekilen fotoğrafını paylaştı

Almanya'da eşi Özlem Türeci ile birlikte koronavirüse karşı yüzde 90 etkili aşı geliştiren Dr. Uğur Şahin'in İskenderunlu hemşehrisi, Türk doktorun 2 yaşında çekilmiş fotoğrafını paylaştı.

İskenderun doğumlu Prof. Dr. Uğur Şahin, kanserle ilgili yaptığı çalışmalarla adından sıkça söz ettirirken, koronavirüse karşı BNT162b2 isimli aşı müjdesiyle de tüm dikkatleri üzerine çekti. Sahibi olduğu BionTech şirketinde 80 civarında bilim insanı çalıştıran Prof. Dr. Uğur Şahin, 3,9 milyar dolarlık servetiyle 4 yaşındayken gittiği Almanya'nın 93'üncü zengini unvanını aldı.

KORONAVİRÜSE KARŞI YÜZDE 90 ETKİLİ AŞI BULDULAR

Uğur Şahin'in şirketi BionTech, ABD merkezli Pfizer ile geliştirdikleri koronavirüs aşısında yüzde 90 başarıya ulaştıklarını açıkladı. Prof. Dr. Şahin'in bilimsel başarısı, memleketi Hatay'ın İskenderun ilçesinde yankı uyandırdı. Şahin'in hemşehrileri, bu başarıdan gurur duyduklarını anlattı.

2 YAŞINDA ÇEKİLEN FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKTI

Hatay'da eski İskenderun Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sami Uygur, mahalleden eski komşusu Prof. Dr. Uğur Şahin'in dünyayı sallayan bir isim olduğunu öğrenince gurur duyduklarını söyledi. Şahin'in, Kurtuluş Mahallesi Şehit Oğuz Yener Caddesi'nde otururlarken komşusu olduğunu belirten Uygur, ailesini yakından tanıdığını anlattı. Uygur, koronavirüs aşısını bulan Türk Prof. Dr. Uğur Şahin ile ilgili basında alakasız fotoğraflar paylaşıldığını belirtti. Uygur, İskenderun sahilinde 2 Temmuz 1967 günü Uğur Şahin'in henüz 2 yaşındayken annesi Kadriye Şahin ile çekildiği siyah-beyaz fotoğrafını paylaştı.