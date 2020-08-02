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    Hollanda, Türkiye'den dönenler için karantinayı kaldırdı

    Hollanda, Türkiye'den dönenler için karantinayı kaldırdı

    Hollanda hükumeti, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu "riskli ülkelerden" dönen kişiler için uygulanan 14 günlük karantina zorunluluğuna son verdi.
    • Haber Merkezi
    • 02.08.2020 - 17:24
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    Hollanda, Türkiye'den dönenler için karantinayı kaldırdı

    Hollanda, "kesinlikle seyahat edilmemesi gereken" bölgeleri simgeleyen kırmızı liste ile "zorunlu haller dışında gidilmemesi gereken" bölgeleri kapsayan turuncu listedeki ülkelerden dönenleri, 14 gün zorunlu karantinaya tabi tutuyordu.

    Hollanda hükümeti koronavirüs tehlikesi nedeniyle Türkiye'nin de arasında bulunduğu riskli bölgeler için aldığı karantina kararını gözden geçirdi.

    Hollanda Sağlık Bakanı Hugo de Jonge, parlamentoya gönderdiği mektupta, riskli ülkelerden dönenlerden gelen şikayetler üzerine, zorunlu karantina uygulamasının kaldırıldığını bildirdi.

    TÜRKİYE TURUNCU BÖLGEDE

    Hollandalı bakan, zorunlu karantina için yasal dayanak bulunmadığını belirterek, Avrupa'da son günlerde turuncu ya da kırmızı bölge sayısının giderek artması nedeniyle böyle bir karar alındığını açıkladı.

    Turuncu listede bulunan Türkiye'den Hollanda'ya dönenler de, zorunlu karantina kapsamındaydı. Ancak, artık bu zorunluluk hükümetin kararıyla ortadan kalkmış oldu.

    Hollanda, Türkiye'den dönenler için karantinayı kaldırdı #1

    Hollanda, Türkiye'den dönenler için karantinayı kaldırdı #2

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