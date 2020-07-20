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    Hulusi Akar: Hafter'e sağlanan destek kesilmeli

    Akar:"Libya'da barışa, huzura, toprak bütünlüğünün sağlanmasına engel olan darbeci Hafter'e yapılan yardım ve desteğin bir an önce kesilmesi elzemdir"
    • AA
    • 20.07.2020 - 15:05
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    Hulusi Akar: Hafter'e sağlanan destek kesilmeli

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar:

    "Libya'da barışa, huzura, toprak bütünlüğünün sağlanmasına engel olan darbeci Hafter'e yapılan yardım ve desteğin bir an önce kesilmesi elzemdir

    Akdeniz'de barış ve istikrara sağlayacağımız katkı ve çabalar sadece bölgemiz için değil tüm dünya için önemli bir model olacak."

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