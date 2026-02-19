İbrahim Yumaklı: Sungurlu Diği Göleti bin 500 dekar araziye 'can suyu' olacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çorum’da inşa edilen Sungurlu Diği Göleti'ne ilişkin paylaşım yaptı.

Bakan Yumaklı, göletin şehrin tarımsal üretim kapasitesinin artacağını belirtti.

BİN 500 ARAZİ, SUYLA BULUŞACAK

Yumaklı sosyal medya platformu X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda ayrıca, bu dev projenin bin 500 dekar araziyi suyla buluşturacağını ifade etti.

Yumaklı, kentin tarımsal potansiyelini güçlendirecek yeni bir yatırımı hizmete aldıklarını duyurdu.

"ÇORUM'A CAN SUYU OLACAK"

Göletin bölge ekonomisine ve istihdamına sağlayacağı katkıya dikkati çeken Yumaklı, şunları kaydetti;

"Çorum'un bereketi, Sungurlu Diği Göleti ile artacak. 380 milyon lira maliyetle şehrimize kazandırdığımız gölet, bin 500 dekar araziye can suyu olacak, 200 kişiye istihdam kapısı aralayacak. Çorum'a ve bölgemize hayırlı, bereketli olsun."

EKONOMİYE VE İSTİHDAMA KATKI

Bakanlık tarafından hayata geçirilen proje kapsamında, modern sulama tekniklerinin bölgede yaygınlaşması hedefleniyor.

Yaklaşık 380 milyon liralık yatırımla tamamlanan gölet, sadece tarımsal sulama değil, sağlayacağı 200 kişilik istihdam imkanıyla da bölgedeki sosyal kalkınmayı destekleyecek.

Söz konusu yatırımın, ürün çeşitliliğini artırması ve çiftçilerin üretim maliyetlerini düşürerek yerel ekonomiye ivme kazandırması bekleniyor.