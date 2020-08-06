İçişleri Bakan Yardımcısı sahte belgelerle ilgili uyardı

İçişleri Bakan Yardımcısı sahte belgelerle ilgili uyardı

En Son Haber

Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, koronavirüs salgınıyla ilgili alınan tüm tedbirlerin resmi kanallardan duyurulduğunu bildirdi.

Koronavirüs salgınında ortaya çıkan ve bilgi kirliliğine sebep olan belgelerle ilgili İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'dan açıklama geldi.

Çataklı, Twitter hesabından, "sahte içerik" görselini paylaşarak vatandaşların kaynağı belli olmayan sahte belgelere itibar etmemesi gerektiğini belirtti.

"SAHTE BELGELERE İTİBAR EDİLMEMESİ RİCA OLUNUR"

Çataklı, "Kovid-19 salgınıyla ilgili alınan tüm tedbirler bugüne kadar resmi kanallarla duyurulmuştur.

Bundan sonraki süreçte de olası alınacak tedbirler yine resmi kanallar vasıtasıyla duyurulacaktır.

Bu tür kaynağı belli olmayan sahte belgelere itibar edilmemesi rica olunur." şeklinde paylaşımda bulundu.