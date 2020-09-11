İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Erol Mütercimler'e gerekli cevap verildi

Erol Mütercimler'in imam hatiplilere yönelik sözlerine işaret eden Bakan Soylu, bu durumun hukuki boyutunun olması gerektiği görüşünü paylaştı.

Yazar Erol Mütercimler'in imam hatipliler hakkındaki şoke eden ifadeleri büyük tepki topladı.

O tepkilerden biri de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan geldi.

Bakan Soylu, Mütercimler'in sözlerine milletin gerekli cevabı verdiğini belirterek, "Türkiye'yi bu kadar farklı düşüncelere savurmak iyi niyetli bir girişim değil." dedi.

"HUKUKİ BOYUTU OLMALI"

Soylu, "Ben tüm bunların ahlaki boyutu olduğunu ama aynı zamanda hukuki boyutunun da olması gerektiğini düşünenlerdenim." diye konuştu.

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MÜTERCİMLER'DEN TEPKİLERE YANIT

Tepkilere yanıt veren Erol Mütercimler, "43 yıllık bir öğretmenim. Üniversitede yüzlerce imam hatip lisesi mezunu öğrencim oldu. TV ekranlarında söz düştüğünde bu okulları kuruluş fikri olarak savundum. İmam hatip okulları eksiklerine rağmen bir Cumhuriyet projesidir. Ülkenin cumhurreisi de bu okul mezunudur. Ben de bir Cumhuriyet öğretmeniyim, bu okula hakaret etmem ama yanlışlarını çekinmeden söylerim." ifadelerini kullanmıştı.