İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Giresun'da açıklamalarda bulundu

Selde zarar gören esnafa ödemelerin bugün başlayacağını belirten Süleyman Soylu, 7 kişiyi arama çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sel felaketinin ardından gittiği Giresun'da açıklamalarda bulundu.

Bakan Soylu, kimseyi mağdur etmeden meseleyi çözeceklerini söyledi.

İyileştirme çalışmalarının devam ettiğini kaydeden Soylu, zarar gören esnafa ödemelerin bugünden itibaren yapılacağını belirtti.

5 MİLYON LİRALIK YARDIM

Soylu, yaklaşık 5 milyon liralık yardım yapılacağını kaydederek, "2,5 milyon lira evlere dağıtılıyor." dedi.

Soylu'nun açıklamaları şu şekilde:

"Köylerimize gücümüzün yettiği ölçüde ulaşmaya çalışıyoruz. 118 köy yolundan 109'u açıldı, 9'unun da açılma çalışmaları devam ediyor. Şu ana kadar 12 bağımsız bölüm yıkıldı. Son yıkılan da Giresun Emniyet Müdürlüğü binamız.

Dere yatağını zorlayan alanlar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın koordinasyonunda yapılan tespitler ışığı altında yıkılıyor, yıkılmaya da devam edecek.





DERE YATAĞI GENİŞLETİLECEK

Esas amaç dere yatağını biraz daha genişletmeye çalışmak; onun daha rahat akmasını sağlayabilmek; yoğun yağışlarda böyle bir manzarayla tekrar karşı karşıya kalınmamasını temin etmektir.

Yaklaşık 917 personelimiz, 6 kadavra köpeğimiz, helikopterlerimiz, uçaklarımız, Sahil Güvenlik botlarımız, gemilerimiz denizden, derelerden, karadan sürekli olarak arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor.

7 KİŞİYİ ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

2'si jandarma personelimiz olmak üzere 7 vatandaşımızı arama kurtarma çalışmalarımız devam ediyor. 8 vatandaşımızı kaybettik. Allah rahmet eylesin.

Dün akşam itibarıyla gerek Espiye olsun gerek Güce gerek Doğankent olsun gerek Dereli olsun ve diğer ilçelerimizde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımızdan yaklaşık 2 milyon 500 bin TL geldi. Ailelere dağıtıyoruz.

ÖDEMELER BUGÜN BAŞLIYOR

İyileştirme çalışmalarımız devam ediyor. Zarar gören esnafımız için ödemeler bugün başlıyor. Yaklaşık 5 milyon lira civarında bir yardım yapacağız. Evler yıkılıyor. Taşıma ve kira yardımı yapmaya çalışıyoruz."





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