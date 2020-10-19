İçişleri Bakanlığı: 19 ildeki 34 yerleşim yerinde karantina uygulanıyor

Bakanlık, bugün itibarıyla 34 yerleşim yerinde 20 bin 232 kişi için karantina tedbirlerinin uygulandığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde karantinaya alınan yerleşim yerlerine ilişkin son verileri açıkladı.

Açıklamada 34 yerleşim yerinde karantina uygulamasının devam ettiği belirtilirken, 1064 yerleşim yerinde ise karantina tedbirinin sona erdiği bildirildi.

20 BİN 232 KİŞİ KARANTİNADA

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Covid-19 salgını sebebiyle il ve ilçelerde mülki idare amirleri başkanlığındaki umumi hıfzıssıhha kurullarınca yerleşim yerlerine ilişkin karantina kararlarına devam edilmektedir. Bu kapsamda bugün itibarıyla ile 19 ilimizdeki, 1 belde, 21 köy ve 12 mahalle olmak üzere toplam 34 yerleşim yerinde karantina tedbiri uygulanmaktadır. Karantina uygulaması devam eden yerleşim yerinde yaşayan kişi sayısı 20 bin 232'dir. Toplam 70 ilimizdeki 1064 yerleşim yerinde ise karantina uygulaması sona erdirilmiştir." denildi.