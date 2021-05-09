İçişleri Bakanlığı: Eren-14 operasyonunda 3 terörist öldürüldü
İçişleri Bakanlığı, Eren-14 operasyonları kapsamında Hakkari'de 3 etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
- DHA
- 09.05.2021 - 20:18
Hakkari'de teröristlere yönelik düzenlenen Eren-14 operasyonuyla ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi.
"3 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Eren-14 Operasyonları kapsamında, Hakkari-Merkez ilçe Çanaklı köyü kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve JÖH birliklerince Hava Kuvvetlerinin desteğiyle icra edilen operasyonda; 3 terörist etkisiz hale getirilmiştir." denildi.