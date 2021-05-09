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    İçişleri Bakanlığı: Eren-14 operasyonunda 3 terörist öldürüldü

    İçişleri Bakanlığı, Eren-14 operasyonları kapsamında Hakkari'de 3 etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
    • DHA
    • 09.05.2021 - 20:18
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    İçişleri Bakanlığı: Eren-14 operasyonunda 3 terörist öldürüldü

    Hakkari'de teröristlere yönelik düzenlenen Eren-14 operasyonuyla ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

    "3 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

    İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Eren-14 Operasyonları kapsamında, Hakkari-Merkez  ilçe Çanaklı köyü kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve JÖH birliklerince Hava Kuvvetlerinin desteğiyle icra edilen operasyonda; 3 terörist etkisiz hale getirilmiştir." denildi.

     

     

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