İki ilçede daha ekmeğe zam geliyor: İşte yeni fiyatı

Samsun’un Çarşamba ve Bafra ilçelerinde ekmek fiyatlarına zam yapılacağı açıklandı.

Çarşamba Fırıncılar Odası Başkanı İsa Akbaş, artan maliyetler nedeniyle yeni fiyat tarifesinin kısa süre içinde uygulanacağını duyurdu.

200 GRAM EKMEK 17,5 TL OLACAK

Yeni tarifeye göre ilçede 200 gram ekmek 17,5 TL’den satılacak. Mevcut uygulamada 215 gram ekmek 15 TL’den satışa sunuluyordu. Böylece hem ekmeğin fiyatı 2,5 TL artmış olacak hem de gramajı 15 gram düşecek.

Yeni fiyat tarifesinin, Samsun ve Bafra Fırıncılar Odaları ile ortak alınan karar doğrultusunda belirlendiği ifade edildi.

Fırıncı esnafının artan un, maya, enerji ve işçilik giderleri nedeniyle zam talebinde bulunduğu öğrenildi.