Sezonu açan ilk İngiliz turist kafilesi Antalya'da

Tatil için Avrupa tarafından kötü gösterilen Türkiye'ye, İngiliz turistler ayak bastı. Yakın zamanda Rusların gelmesi de bekleniyor.

Koronavirüs salgını sürecinde gerçekleşen iyileşmelerle birlikte, Türkiye'deki turizm sektörü de hareketlenmeye başladı.

Türkiye ile İngiltere arasında salgın tedbirleri kapsamında ara verilen uçuşlar yeniden başlarken, turistlerin ilk rotası Antalya oldu.

İLK KAFİLE ANTALYA'YA İNİŞ YAPTI

İngiltere’nin en büyük tur operatörü jet2holidays.com’un Manchester’den 189 yolcusuyla havalandığı uçağı, Antalya Havalimanı Dış Hatlar 1 Terminali'ne iniş yaptı.

Uzun bir aradan sonra gelen ilk İngiliz turist kafilesi, tur operatörlerinin temsilcileri tarafından karşılandı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında yolculara, herhangi bir çiçekli ve hediyeli bir karşılama etkinliği düzenlenmedi.

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TEDBİRLER KAPSAMINDA OTELLERE YERLEŞTİLER

Salgın nedeniyle yoğun tedbirlerin alındığı havalimanına aileleri veya arkadaşlarıyla gelen turistler, maskeleriyle terminalden dışarı çıktı.

Çoğunluğu aile olan turistler, valizleriyle birlikte transferlerinin gerçekleştirileceği otobüslere bindi. Turistler daha sonra Kemer, Alanya, Manavgat ve Belek bölgelerindeki beş yıldızlı otellerine götürüldü.

"BİR UÇAK DAHA GELECEK"

MTS Globe Tur Direktörü Rahman Kale, İngiltere’den ilk uçaklarının geldiğini ve bu sayının artarak devam edeceğini bildirdi.

Türkiye Antalya adına mutlu olduklarını belirten Kale, “Manchester’den gelen uçağımızda 189 yolcumuz vardı. Gece Londra’dan bir uçağımız daha inecek. Umarım gelen müşterilerimizi de memnun ederiz. Ülkemiz için çalışıyoruz. Yılın geri kalanını iyi şekilde kapatacağız.” dedi.

"AVRUPA ÜLKELERİNE ÖRNEK OLACAĞIZ"

Pandemi sonrası sadece İngiliz değil diğer turistlerin de gelmesinin önemli olduğunun altını çizen Kale, “Antalya turizmden besleniyor. Avrupa’dan İngilizlerin gelmesi çok önemli. Bunun da diğer Avrupa ülkelerine örnek olacağını düşünüyoruz. Burada gelen turistlerin tecrübelerinden görerek verdikleri kararları yeniden gözden geçireceklerdir.” ifadelerine yer verdi.

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