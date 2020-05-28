Dolar
6.8183
0.6807%
Euro
7.5272
0.9035%
Altın
1720.72
0.6716%
Borsa
105166.74
0.2031%
G. Altın
377.749
1.4458%
Bitcoin
64713.29
4.0315%
17ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 17 C

    Interpol'ün aradığı otomobil, Konya'da bulundu

    İnterpol tarafından Almanya'dan çalıntı olarak aranan 700 bin TL değerindeki lüks otomobil, Konya'daki otoparkta park halinde bulundu. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
    • DHA
    • 28.05.2020 - 16:31
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Interpol'ün aradığı otomobil, Konya'da bulundu

    Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez Selçuklu ilçesi Şeker Murat Mahallesi'ndeki otoparkta, plakasız lüks otomobil olduğunu tespit etti.

    Aracın sorgusunu yapan polis, 2012 model otomobilin 2016 yılında Almanya'dan Türkiye'ye giriş yaptığını ve Interpol (Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı) tarafından çalıntı olarak arandığı tespit etti.

    Interpol'ün aradığı 700 bin liralık otomobil, Konya'da bulundu -1

    PİYASA DEĞERİ 700 BİN TL

    Piyasa değeri 700 bin TL olduğu belirtilen lüks otomobil bulunduktan sonra M.E. gözaltına alındı.

    Otomobili kendisine arkadaşının getirdiğini öne süren M.E., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

    Interpol'e yazı yazan polisin, gelecek cevaba göre aracı sahibine ya da Gümrük Muhafaza Müdürlüğü'ne teslim edileceği öğrenildi.

    Interpol'ün aradığı 700 bin liralık otomobil, Konya'da bulundu -2

    Interpol'ün aradığı 700 bin liralık otomobil, Konya'da bulundu -3

    Interpol'ün aradığı 700 bin liralık otomobil, Konya'da bulundu -4

    Interpol'ün aradığı 700 bin liralık otomobil, Konya'da bulundu -5

    Interpol'ün aradığı 700 bin liralık otomobil, Konya'da bulundu -6

    Interpol'ün aradığı 700 bin liralık otomobil, Konya'da bulundu -7

    Görüş Bildir