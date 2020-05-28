Interpol'ün aradığı otomobil, Konya'da bulundu

İnterpol tarafından Almanya'dan çalıntı olarak aranan 700 bin TL değerindeki lüks otomobil, Konya'daki otoparkta park halinde bulundu. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.