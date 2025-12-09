İpsala–Kipi Hattında geçişler yeniden başladı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Yunanistan’da çiftçilerin tarım politikalarına karşı 7 gündür sürdürdüğü yol kapatma eylemleri, uluslararası taşımacılığı durma noktasına getirmişti. Traktörlerle otoyolları ve gümrük yollarını kapatan eylemcilerin yarattığı yoğunluk nedeniyle İpsala–Kipi hattında günlerdir geçiş sağlanamıyordu. Akşam saatleri itibarıyla geçişlerin kademeli olarak yeniden başladığı bildirildi.

TIR PARKINDA YOĞUNLUK AZALDI, KUYRUK SÜRÜYOR

İpsala’daki tır parkında hareketlilik artarken, uzun araç kuyruklarının halen devam ettiği gözlemlendi. Bölgede bekleyen bazı sürücülerin 5–6 gündür araçlarından ayrılamadıkları, yeme–içme ve hijyen gibi temel ihtiyaçlarını karşılamakta büyük zorluk yaşadıkları ifade edildi.

KONTROLLÜ GEÇİŞ SAAT 17.00'DE AÇILDI

Türk gümrük yetkilileri, Yunan makamlarıyla yapılan görüşmeler sonucunda geçişlerin saat 17.00 itibarıyla kontrollü şekilde başlatıldığını duyurdu. Tır geçişleri tek şeritten ve kademeli olarak yapılırken, yolcu araçlarında normal trafik akışının sağlandığı belirtildi.

YUNANİSTAN'DA EYLEMLER DEVAM EDİYOR

Yunan çiftçilerinin otoyollardaki protestolarının sürdüğü, traktörlerin belirli güzergâhlarda bekleyişini devam ettirdiği öğrenildi. Ancak geçiş koridoruna şu aşamada müdahale edilmediği aktarıldı. Yetkililer, sürücülerin güncel açıklamaları takip etmelerini istedi.