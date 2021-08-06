Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde termal sistemlerle tespit edilen bir teröristin öldürüldüğünü açıkladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), gerek yurt içinde gerekse sınır ötesinde yaptığı operasyonlar ile teröre karşı mücadeleye aralıksız devam ediyor.

Kahraman Mehmetçik, yürüttüğü sıkı çalışmalar ile teröristlerin inlerine girip terör unsurlarını teker teker yok ediyor.

TERMAL SİSTEMLERLE TESPİT EDİLEN TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyinde termal sistemlerle tespit edilen bir terörist etkisiz hale getirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada "PKK’lı teröristleri görüldükleri anda etkisiz hâle getirmeye devam ediyoruz. Irak'ın kuzeyinde termal sistemlerle tespit edilen bir terörist daha etkisiz hâle getirildi." denildi.

Irak'ın kuzeyinde 1 terörist etkisiz hale getirildi VİDEO