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AA & Ensonhaber

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yurt içinde, sınırda ve sınır ötesinde terörle mücadelesi aralıksız sürüyor.

Özellikle Irak'ta bu yaz bölgede başlatılması düşünülen operasyonlar öncesi, teröristlerin sızma, keşif girişimleri ve geçiş yolları engelleniyor.

Pençe-Kilit bölgesinde 3 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz terörü kaynağında yok etmek için operasyonlara etkin ve kararlı şekilde devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek.