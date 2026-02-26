İş Bankası ücretsiz HGS hakkı veriyor: Bu şartı sağlayan herkes faydalanacak

İş Bankası, araç sahibi olmak isteyen müşterileri için hem dijital bankacılıkta hem de yollarda büyük kolaylık sağlayacak yeni bir kampanya başlattı.

İşCep üzerinden "Anında Taşıt Kredisi" kullananlara, seyahat konforunu artıracak 1.000 TL değerinde HGS geçiş hakkı hediye ediliyor.

Şubeye gitme zorunluluğunu ortadan kaldıran ve anlaşmalı bayiler üzerinden hem sıfır hem de ikinci el araç alımlarında geçerli olan bu fırsat, sürücülerin bütçesine derin bir nefes aldıracak.

İşte başvuru sürecinden hediye HGS kazanma şartlarına kadar tüm merak edilenler...

KAMPANYA ŞARTLARI AÇIKLANDI

Kampanya 8 Ocak – 28 Şubat 2026 tarihleri arasında geçerlidir.

Başvurunun mutlaka İşCep "Anında Taşıt Kredisi" menüsü üzerinden başlatılması ve tamamlanması gerekir. Şubeden yapılan başvurular kampanya kapsamı dışındadır.

Hediye yalnızca 1. sınıf araçlar (otomobiller) ve İş Bankası’ndan satın alınan HGS etiketleri için geçerlidir.

Krediyi kullanan kişi, araç ruhsat sahibi ve HGS etiketi sahibi aynı kişi olmalıdır.

Hediye, kredi başvurusundan sonra yeni açılan (ilk açılış tarihi kredi tarihinden sonra olan) HGS etiketlerine tanımlanır. Yükleme tarihinde HGS etiketinin kullanıma açık ve cezasız olması, ayrıca kredi için cayma hakkının kullanılmamış olması şarttır.

Bir müşteri kampanyadan en fazla iki kez yararlanabilir. İki farklı araç ve iki farklı HGS etiketi olması kaydıyla toplamda 2.000 TL hediye kazanılabilir.

HGS açılışı Ocak ayında olanlara 27 Şubat 2026 tarihinde,

HGS açılışı Şubat ayında olanlara 31 Mart 2026 tarihinde yükleme yapılacaktır.