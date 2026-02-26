Yarın (27 Şubat 2026) okullar tatil mi? Kar tatili olan iller...

Yurtta etkili olan kar yağışı, birden fazla ilde eğitime engel oldu.

Yoğun kar yağışından etkilenen illerin valiliklerinden ise kar tatili açıklamaları geldi.

Devam eden yağış ile birlikte gözler yarına çevrildi.

27 Şubat 2026 Cuma günü okullar tatil mi sorusu milyonların gündeminde yerini aldı.

Peki; yarın okullar tatil mi, açıklama geldi mi? İşte, tatil olan illerin listesi...

27 ŞUBAT 2026 OKULLAR TATİL Mİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayımlanan güncel hava durumu raporuna göre, 27 Şubat Cuma günü Türkiye'nin büyük bir bölümü soğuk ve yağışlı havanın etkisi altında kalacak.

Özellikle Doğu Anadolu'da Erzurum, Erzincan, Bingöl ve Tunceli hattında yoğun kar yağışı beklenirken; İç Anadolu'da Sivas, Kayseri ve Yozgat çevrelerinde karla karışık yağmurun kara dönüşeceği tahmin ediliyor.

27 Şubat 2026 tarihi için herhangi bir ilde okullar tatil edilmedi.

İlerleyen saatlerde açıklama gelirse haberimizde yer alacaktır.