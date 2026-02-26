İstanbul'da yolcu vapuru balıkçı teknesine çarptı

İstanbul'da facianın eşiğinden dönüldü.

Öğle saatlerinde Karaköy Sahili açıklarında meydana gelen olayda, iskeleye yanaşan yolcu vapuru henüz bilinmeyen bir nedenle tekneye çarptı.

VAPURUN ÇARPTIĞI TEKNE ALABORA OLDU

Bunun üzerine etkili olan rüzgar nedeniyle tekne devrilerek alabora oldu, üstündeki balıkçı H.K. ise denize düştü.

KURTARILAN BALIKÇI HASTANEYE KALDIRILDI

Balıkçıyı fark eden çevredeki kişiler halat ve can simidi atarak denize düşen H.K.'yı kurtardı. İhbar üzerine olay yerine acil sağlık, polis ve Deniz Liman Şube Müdürlüğü ekipleri geldi.

Denizden çıkarılan balıkçı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaşananlar çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.