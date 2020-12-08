Isparta'da 96 yaşında koronayı yendi

Yakalandığı koronavirüsü yenen Hüseyin Temur, tedavisinin ardından taburcu oldu.

Isparta'nın Davraz Mahallesi'nde yaşayan Hüseyin Temur, koronaya yakalanarak Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı.

96 yaşındaki Temur, korona servisindeki tedavisinin ardından virüsü yenmeyi başardı.

ALKIŞLARLA TABURCU EDİLDİ

Sağlığına kavuşan Temur, alkışlar eşliğinde hastaneden taburcu olurken, "Tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ederim, Allah razı olsun. Çok iyiyim." ifadelerini kullandı.