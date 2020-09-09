İsrail araştırma merkezi: Türkiye’nin hedefi Mısır

Begin-Sedat Stratejik Araştırmalar Merkezi, Türkiye’nin üç cepheden Mısır’ı kuşatmaya çalıştığını yazdı

Dünya üzerinden gelen tüm tehditlere rağmen Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerini sürdüren ve bölgeye donanmasını gönderen Türkiye, dengeleri değiştirdi.

Doğu Akdeniz'deki haklarından asla vazgeçmediğini belirten Türkiye'nin mücadelesi ululararası kamuoyu ve medyada da gündemden düşmüyor.

İSRAİL'DE GÜNDEM TÜRKİYE

İsrail’in önde gelen düşünce merkezlerinden Besa Center (Begin-Sedat Stratejik Araştırmalar Merkezi) Türkiye’nin üç cepheden Mısır’ı kuşatmaya çalıştığını öne sürdü.

Irina Tsukerman imzasıyla yayınlanan makaleye göre, Türkiye'nin Libya, Etiyopya ve Somali üzerinden Mısır'ı kuşatmak istediği yazıldı.

"AMAÇ MISIR"

“Türkiye’nin asıl amacı Mısır” başlıklı makalede Türkiye’nin Lübnan’da Trablus’a ilgisinin yıllar öncesine dayandığı belirtildi.

2012'den beri Ankara’nın Suriye'yi baypas eden direkt feribot seferleriyle Lübnan'la turizmi canlandırmak için çalışmalar yürüttüğü belirtilen makalede, Lübnan’ın, bir zamanlar Osmanlı İmparatorluğu'nun parçası olduğu için Erdoğan'ın ideolojik "savunma hattına" uyduğu da ifade ediliyor.

Makalede ayrıca, “Türkiye'nin gerçek niyetinin, deniz sınırları ve deniz stratejisi yoluyla Akdeniz ve Ortadoğu’nun pratik hakimiyetini elde etmek ve en önemli stratejik ticaret yollarına ve geçitlerine erişim sağlamak veya tamamen kontrolünü ele geçirmek” olduğu belirtildi.