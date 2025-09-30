İstanbul balıkçı esnafı bir günlük kazancını Gazze'ye bağışladı

İstanbullu balıkçı esnafı bir günlük kazancını Kızılay aracılığıyla Gazze'ye gönderdi.

Bu nedenle İstanbul Gürpınar Su Ürünleri Hali'nde anlamlı bir etkinlik düzenledi. Halde düzenlenen etkinliğe İstanbul Valisi Davut Gül, TBMM İdari Amiri ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan ile Kızılay ve sektör temsilcileri katıldı.

Etkinlikte hep birlikte dua edildi. Daha sonra Vali Gül ve beraberindeki heyet balık tezgahlarını gezdi.

"BUGÜNKÜ KAZANCIMIZI KIZILAY'IMIZ ARACILIĞIYLA GAZZE'YE GÖNDERMEK İSTİYORUZ"

Türkiye Büyük Millet Meclisi İdare Amiri İstanbul Milletvekili Hasan Turan, böyle anlamlı bir etkinlikte yer almaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Balıkçılığın zor bir meslek olduğunu belirten Turan, bugünkü kazançlarını zor durumda olan Gazzeliler için bağışlayan balıkçılara teşekkür ederek şu ifadeleri dile getirdi:

"Buradaki esnaf kardeşlerimiz davet ettiler. Dediler ki 'Biz balıkçılar olarak binlerce esnafımız var, gece mezatta toplanıp bugünkü kazancımızı Kızılay'ımız aracılığıyla Gazze'ye göndermek istiyoruz. Siz de dostluk grubu başkanı olarak bizim de organizasyonumuza öncülük, paydaşlık, kardeşlik, yoldaşlık eder misiniz' dediler. Biz de 'Hay hay, hayra vesile olmak hayır işlemek gibidir. Tabii ki yanınızda oluruz, hizmetkarınız oluruz' dedik"

'ZALİME ZALİM, MAZLUMA MAZLUM DİYEBİLECEK DURUMDAYIZ'

Etkinlikte konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, bu meselenin sadece ekonomik imkanlarla değil safları belirlemek, birlikte hareket etmek, mazlumların yanında zalimin karşısında olmak ve bütün farklılıkları bir tarafa bırakarak bu işi birlikte yapmanın kıymetli olduğunu söyledi.

Geçen hafta da Esenler Belediyesi'nce 15 bin 700 esnafın katılımıyla bir günlük kazancın Gazzeliler için toplandığını anımsatan Gül şöyle dedi: