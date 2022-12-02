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    İstanbul Beylikdüzü'nde iki genç kız birbirine girdi

    İstanbul Beylikdüzü'nde iki genç kız, bilinmeyen bir nedenle tekme tokat kavga etti.
    • 02.12.2022 - 11:15
    • Güncelleme : 02.12.2022 - 12:04
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    İstanbul Beylikdüzü'nde iki genç kız birbirine girdi

    İstanbul'un Beylikdüzü ilçesi Belediye Meydanı'nda, daha önce aralarında tartışma olduğu belirtilen iki genç kız arasında kavga çıktı.

    Tekme tokat kavga

    Kızlar birbirlerinin saçını çekerek tekme tokat kavga etti. Arkadaşları ise 2 genç kızı ayırmak yerine, cep telefonu kameralarıyla kaydetti.

    DHA'nın haberine göre, kavgayı bir süre izledikten sonra araya girerek ayıran arkadaşları, daha sonra o anları sosyal medyada paylaştı.

    İstanbul Beylikdüzü'nde iki genç kız birbirine girdi ViDEO

    İstanbul Beylikdüzü nde iki genç kız birbirine girdi #1

    İstanbul Beylikdüzü nde iki genç kız birbirine girdi #2

    İstanbul Beylikdüzü nde iki genç kız birbirine girdi #3


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