İstanbul Beylikdüzü'nde iki genç kız birbirine girdi

İstanbul Beylikdüzü'nde iki genç kız, bilinmeyen bir nedenle tekme tokat kavga etti.

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesi Belediye Meydanı'nda, daha önce aralarında tartışma olduğu belirtilen iki genç kız arasında kavga çıktı.

Tekme tokat kavga

Kızlar birbirlerinin saçını çekerek tekme tokat kavga etti. Arkadaşları ise 2 genç kızı ayırmak yerine, cep telefonu kameralarıyla kaydetti.

DHA'nın haberine göre, kavgayı bir süre izledikten sonra araya girerek ayıran arkadaşları, daha sonra o anları sosyal medyada paylaştı.

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