İstanbul Beylikdüzü'nde iki genç kız birbirine girdi
İstanbul Beylikdüzü'nde iki genç kız, bilinmeyen bir nedenle tekme tokat kavga etti.
- 02.12.2022 - 11:15
- Güncelleme : 02.12.2022 - 12:04
İstanbul'un Beylikdüzü ilçesi Belediye Meydanı'nda, daha önce aralarında tartışma olduğu belirtilen iki genç kız arasında kavga çıktı.
Tekme tokat kavga
Kızlar birbirlerinin saçını çekerek tekme tokat kavga etti. Arkadaşları ise 2 genç kızı ayırmak yerine, cep telefonu kameralarıyla kaydetti.
DHA'nın haberine göre, kavgayı bir süre izledikten sonra araya girerek ayıran arkadaşları, daha sonra o anları sosyal medyada paylaştı.
İstanbul Beylikdüzü'nde iki genç kız birbirine girdi ViDEO