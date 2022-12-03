İstanbul Boğazı'nda iki gemi çarpıştı

İstanbul Boğazı'nda iki gemi çarpıştı

İstanbul Boğazı'nda iki gemi çarpıştı, Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri olay yerine sevk edildi.

İstanbul’da Ahırkapı’da 126 metre boyundaki Burhan Dizman ile 147 metre boyundaki Turan C isimli konteyner ve kuru yük gemileri çarpıştı.

2 gemi çarpıştı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı Kurtarma-10 Römorkörü ve KEGM-3 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu ile 2 kılavuz kaptan olay yerine sevk edildi.





Hafif hasar meydana geldi

İHA'nın haberine göre, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü resmi hesabından paylaşılan fotoğraflarda kaza yapan gemilerin hafif hasarlı olduğu görüldü.



