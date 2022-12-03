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    İstanbul Boğazı'nda iki gemi çarpıştı

    İstanbul Boğazı'nda iki gemi çarpıştı, Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri olay yerine sevk edildi.
    • 03.12.2022 - 03:39
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    İstanbul Boğazı'nda iki gemi çarpıştı

    İstanbul’da Ahırkapı’da 126 metre boyundaki Burhan Dizman ile 147 metre boyundaki Turan C isimli konteyner ve kuru yük gemileri çarpıştı.

    2 gemi çarpıştı

    Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı Kurtarma-10 Römorkörü ve KEGM-3 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu ile 2 kılavuz kaptan olay yerine sevk edildi.

    İstanbul Boğazı nda iki gemi çarpıştı #1

    Hafif hasar meydana geldi

    İHA'nın haberine göre, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü resmi hesabından paylaşılan fotoğraflarda kaza yapan gemilerin hafif hasarlı olduğu görüldü.

    İstanbul Boğazı nda iki gemi çarpıştı #2

    İstanbul Boğazı nda iki gemi çarpıştı #3


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