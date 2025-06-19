İstanbul Küçükçekmece'de metrobüste yangın paniği

İstanbul'da korku dolu anlar..
Saat 14.30 sıralarında meydana gelen olayda, Küçükçekmece ilçesi Sefaköy durağına yaklaşan bir metrobüsün arka lastiklerinden dumanların yükseldiğini fark eden yolcular büyük panik yaşadı.
YOLCULAR TAHLİYE EDİLDİ
Şoför, aracı emniyetli bir şekilde durdurarak yolcuların tahliyesini sağladı.
Şoförün hızlı müdahalesiyle lastik kısmından yükselen dumanlar büyümeden kontrol altına alındı.
YOLCULAR DİĞER METROBÜSLERE YÖNLENDİRİLDİ
Yolcular, bir süre metrobüs yolunda bekletildikten sonra yoldan geçen diğer metrobüslere yönlendirildi.
Yaşanan olay nedeniyle metrobüs yolunda uzun araç kuyrukları oluştu.