İstanbul Maltepe'de vinç yangını: D-100 Karayolu'nda trafik yoğunluğu oluştu İstanbul Maltepe'de D-100 Karayolu'nda seyir halindeki vinçin motor kısmında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

DHA

İstanbul'da sabah saatlerinde yaşanılan yangın, korku dolu anlar yaşattı.

Maltepe ilçesi D-100 Karayolu, Gülsuyu mevkiinde Ahmet Acar yönetimindeki 34 GDV 782 plakalı vinçin motor kısmında saat 06.30 sıralarında yangın çıktı.

Durumu fark eden vinç sürücüsü aracı emniyet şeridine çekti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri müdahale etti

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürerek kontrol altına aldı. Yanan vinçin motor kısmında hasar meydana gelirken, polis ekipleri trafiği 2 şeritten kontrollü olarak sağladı.

Yangın nedeniyle D-100 Karayolu Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.