Başakşehir'de yurda yasa dışı yollarla sokulduğu belirlenen yılanları sosyal medya ağları üzerinden satmaya çalışan yabancı uyruklu 2 kişi yakalandı.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme (CİTES) kapsamında alınıp satılması özel izne tabi olan ve tropikal bölgelerde yaşayan pitonların yasa dışı yollarla yurda sokularak sosyal medya üzerinden satışlarının yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Kaçakçılık polisi, sosyal medya üzerinden müşteri gibi davranarak Ürdün ve Mısır uyruklu iki kişi ile bir yılanı satın almak için anlaştı.

İstanbul polisinden piton operasyonu VİDEO

6 PİTONA EL KONULDU

Ekipler, Başakşehir'de bir adrese düzenledikleri operasyonda, 2 zanlıyı gözaltına aldı.

Evde yapılan aramada bulunan biri 4 metre, biri 3,5 metre boyunda olmak üzere toplam 6 pitona el konuldu.

16 BİN LİRA CEZA KESİLDİ

Zanlılara, 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefetten 16 bin lira cezai işlem uygulanırken, el konulan hayvanlar Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

PİTONLAR HAYVANAT BAHÇESİNDE YAŞAYACAK

Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, pitonların 1. Bölge Müdürlüğü protokolü olan İstanbul'daki hayvanat bahçesinde yaşamlarını sürdüreceği belirtildi.