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    İstanbul Valisi Yerlikaya'dan YKS için sessizlik mesajı

    Ali Yerlikaya, İstanbul hakkından, YKS'ye giren öğrenciler için sessizliği korumalarını istedi.
    • AA
    • 27.06.2020 - 11:25
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    İstanbul Valisi Yerlikaya'dan YKS için sessizlik mesajı #1

    Milyonlarca öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) ter döküyor.

    Sınavın sakin bir ortamda gerçekleştirilmesi, öğrencilerin odaklanma problemi yaşamaması açısından büyük önem arz ediyor.

    İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, YKS'ye katılan öğrencilerin sınavda olduğu saatlerde sosyal medya hesabından İstanbullulara "sessizlik" çağrısında bulundu.

    "SEVGİLİ İSTANBULLULAR, LÜTFEN SESSİZLİK"

    Vali Yerlikaya, YKS birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'nin (TYT) başladığı saatlerde Twitter hesabından paylaşım yaptı.

    Yerlikaya, "yks2020" etiketiyle yayınladığı mesajında "Sevgili İstanbullular, Lütfen Sessizlik" ifadelerini kullandı.

    İstanbul Valisi Yerlikaya'dan YKS için sessizlik mesajı #2

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