İstanbul’a “kestane karası” geliyor: Cuma ve cumartesiye hazır olun

Meteoroloji uzmanları, hafta sonu için kritik uyarıda bulundu.

İstanbul’da cuma ve cumartesi günleri “kestane karası” olarak bilinen kuvvetli fırtınanın etkili olması bekleniyor.

Fırtına sadece İstanbul’la sınırlı kalmayacak, Karadeniz bölgesinde de şiddetli rüzgar görülecek.

2 GÜN ETKİLİ OLACAK

Meteoroloji kaynağı Hava Forum, Marmara ve Karadeniz bölgelerinde fırtınanın etkili olacağını duyurdu.

Cuma ve cumartesi gününe dikkat çeken Hava Forum, açıklamasında şu sözlere yer verdi:

“‘Kestane karası’ rüzgarları geliyor. Başta İstanbul olmak üzere Marmara ve Karadeniz genelinde cuma ve cumartesi üşütücü bir rüzgar esecek. Bu rüzgara eskiler kestaneleri ağaçtan düşürdüğü için bu isimi vermiş. Kara kısmı ise sert anlamında kullanılmıştır.”