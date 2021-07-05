Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla bugünden itibaren kurbanlık hayvanların İstanbul'a girişi başladı.

Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla kurbanlıklar İstanbul’a getirilmeye başlandı.

5 Temmuz itibarıyla kente getirilmesine izin verilen kurbanlık hayvanların kentteki denetim noktalarında kulak küpeleri ve pasaportları kontrol ediliyor.

Avrupa yakasına götürülecek kurbanlıklar için Trakya’ya geçiş sertifikası, Anadolu yakasında satılacak olanlar içinse veteriner sağlık raporunun bulunması gerekiyor.

İstanbul’a kurbanlık hayvanların girişi başladı VİDEO

KAÇAK 60 TIR YAKALANDI

Kurban Bayramı’nın son gününe kadar sürecek denetimlerde, evrakında eksiklik bulunan hayvan sahiplerine ve kurbanlıkları taşıyan aracın şoförüne idari para cezası uygulanırken yurda kaçak girmeye çalışan 60 tır ise yakalanarak Tuzla’daki canlı hayvan pazarına yönlendirildi.

''HAYVANLARIN GENEL SAĞLIK KONTROLLERİNİ YAPIYORUZ''

Kurban Bayramına hazır olduklarını belirten İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, “Bütün önlemlerimizi almış bulunmaktayız. İstanbul'a 5 Temmuz itibariyle şu anda yavaş yavaş girişler başladı. Girişlerde yol kontrollerinde hayvanların veteriner sağlık raporu var mı? Bizim bakanlık sistemimize kayıtlı mı? diye bakarak hayvanların genel sağlık kontrollerini yapıyoruz. 7 gün 24 saat esasına göre Trakya’ya geçişleri de kontrol ediyoruz. Şu ana kadar da 60 tır civarında kaçak giriş yakaladık. Onları da Tuzla Hayvan Borsasına alıp gerekli araştırmalar yapıldıktan sonra gerekli yerlerde satışına izin veriyoruz” diye konuştu.