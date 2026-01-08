İstanbul'da 2 tır fırtına nedeniyle devrildi

- İstanbul'da etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle, Kuzey Marmara Otoyolu'nda 2 tır devrildi.
- Fırtına birçok bölgede hayatı olumsuz etkileyerek, çatılar uçtu ve sahil kesimlerinde su taşkınlarına yol açtı.
- Kazalarda yaralanan olmazken, devrilen araçların kaldırılması için çalışmalar sürüyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGK) uyarıları sonrası Marmara Bölgesi'nde şiddetli fırtına etkili olmaya başladı.
İstanbul'un genelinde de etkili olan lodos, hayatı olumsuz etkiliyor.
Birçok noktada etkili olan fırtına nedeniyle çatılar uçtu, ağaçlar devrildi.
Sahil kesimlerinde ise deniz suyunun taşmasıyla bazı yollar göle dönerken, lodos sahil yolundaki bankları da devirdi.
ŞİDDETLİ RÜZGAR TIRLARI DEVİRDİ
Gece saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli fırtına, Kuzey Marmara Otoyolu'nda ulaşımda aksamalara yol açtı.
Otoyolun Dilovası ilçesi geçişinde seyir halinde olan 2 tır, şiddetli rüzgarın etkisiyle kontrolden çıkarak devrildi.
KALDIRMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve otoyol ekipleri sevk edildi.
Kazalarda şans eseri yaralanan olmazken, devrilen araçların kaldırılması için çalışma başlatıldı.