İstanbul'da 3 katlı binanın çatısında korkutan yangın

- İstanbul Fatih'te 3 katlı binanın çatısında yangın çıktı.
- Yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alınıp söndürüldü.
- Olayda çatı katındaki daire kullanılamaz hale geldi.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
İstanbul'da gece saat 22.30 sıralarında Fatih Derviş Ali Mahallesi Draman Çeşmesi Sokak üzerinde, 3 katlı binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
ÇATI KATINDAKİ DAİRE KULLANILAMAZ HALE GELDİ
Alevler giderek büyürken, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sebebiyle binanın çatı katındaki daire kullanılamaz hale geldi.
Çatının alev alev yandığı anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.
Yangınla ilgili inceleme sürüyor.