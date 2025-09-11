İstanbul'da 30 yaş üstü öğrencilere indirim şartı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisinde, 30 yaşından gün alan yüksek lisans ve üstü üniversite öğrencilerinin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bünyesinde çalışmadıklarını ve aktif eğitim gördüklerini ispatlamaları halinde öğrenci indiriminden faydalanması kararlaştırıldı.

İBB Meclisi eylül ayı toplantılarının ikinci oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ'ın başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı..

Meclis'te, İstanbul 2. İdare Mahkemesinin, İBB Meclisinin 11 Temmuz 2024'teki oturumunda aldığı 30 yaşından gün almış öğrencilerin toplu ulaşımda kullandıkları öğrenci kartlarındaki indirim oranının yüzde 10'a düşürülmesine ilişkin kararını iptal etmesi görüşüldü.

Bu kapsamda, "Ulaşımda İstanbulkart Yönetmeliği Revizesi" gündem maddesinde, "30 yaşından gün almış öğrencilere mevzuat çerçevesinde belirlenen 'Tam İstanbulkart', 'Aylık Tam Mavi Kart' ve 'Tam Aktarma' bedellerinin yüzde 10 oranı kadar indirim uygulanır." maddesinde ısrar edildi.

AKTİF EĞİTİM GÖRME VE ÇALIŞMAMA ŞARTI ARANACAK

Yönetmelik revizesinde, 30 yaşından gün almış, yüksek lisans ve üstü eğitim gören üniversite öğrencilerine ilişkin, "Aktif şekilde eğitim gördüklerini ve SGK bünyesinde çalışan veya iş yeri sahibi, ortağı olarak tescil kaydına sahip olmadıklarını (e-devlet çıktısıyla) kanıtlamaları durumunda 30 yaşın altındaki öğrencilere sağlanan indirimden yararlanır." şartı getirildi.

AK Parti Grubu'nun yönetmelik revizesindeki karara gündem maddesinde koyduğu şerhte, "Alınan kararla, öğrenci statüsüne sahip kişilere sağlanan indirim hakkının 30 yaş ve üzerindeki öğrenciler açısından sadece yüksek lisans ve üstü eğitim görenlerle şarta bağlı olarak sınırlandırılması, 30 yaş üstü lisans öğrencilerinin öğrenci indiriminden faydalandırılmamasının eşitlik ilkesine ve hukuka aykırı olması, bu konuda alınan İstanbul 2. İdare Mahkemesinin 2025/798 numaralı kararının tam olarak uygulanmaması, ayrıca belirli kesimlerin indirimli ve ücretsiz faydalanma haklarının kaldırılması sebebiyle karara katılmıyoruz." ifadelerine yer verildi.

OY ÇOKLUĞUYLA KABUL EDİLDİ

Meclis'te yapılan oylamada, "Ulaşımda İstanbulkart Yönetmeliği Revizesi" gündem maddesi, AK Parti Grubu'nun "hayır" oyuna karşılık oy çokluğuyla kabul edildi.