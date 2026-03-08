İstanbul'da ağızlıksız pitbullar sahada birbirine girdi

Sultangazi’de sahiplerinin ağızlıksız futbol sahasına getirdiği pibull cinsi köpekler birbirine saldırdı. İhbar üzerine olay yerine gelen belediye ekipleri köpekleri veteriner kliniğine götürürken sahiplerinin kaçtığı öğrenildi.
İstanbul'da pitbull cinsi iki köpek birbirine saldırınca, olay yeri savaş alanına döndü.
Sultangazi ilçesinde çocukların top oynadığı alana sahipleriyle birlikte getirilen ağızlıksız pitbull cinsi köpekler, bir süre sonra birbirine saldırmaya başladı.
OLAY YERİNE BELEDİYE EKİPLERİ GELDİ
Mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine belediye ekipleri sevk edildi.
Sultangazi Belediyesi zabıta ekipleri, bayıltıcı silah kullanarak köpeklere müdahale etti.
SAHİPLERİ OLAY YERİNDEN KAÇTI
Köpekler daha sonra veterinerlik ekipleri tarafından kliniğe götürüldü.
Olay sırasında köpek sahiplerinin ise bölgeden kaçtığı öğrenildi.
