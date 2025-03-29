İstanbul'da bayram öncesi tatlıcı kuyruğu

DHA

Ramazan ayının bitmesiyle, İstanbul'da yaşayanlar bayramın heyecanına kapıldı.

Ramazan Bayramı'na saatler kala tatlı almak isteyen vatandaşlar, Şirinevler'de bulunan bir tatlıcının önünde kuyruk oluşturdu.

Tatlıcının önünde uzun süre bekleyen vatandaşlar, evlerine baklava ve diğer tatlılarla birlikte döndü.

"YAKLAŞIK 1 SAATTİR BEKLİYORUM"

Elinde bir tepsi kadayıf tatlısı ile baklava kuyruğuna giren Abdülkadir Mete, "Baklava sırasındayız. Kendime çalıştığım iş yerinde kadayıf yaptım. Yaklaşık bir saattir bekliyorum. Ben Laleli'den geldim. Buradan da Beylikdüzü'ne gideceğim" dedi.