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    İstanbul'da bir Suriyeli esnaf, sokak ortasında tehditler savurdu

    Bağcılar'da dükkanının önünde yol kenarına koyduğu sandalyede oturan Suriyeli esnaf ile bir araç sürücüsü arasında başlayan tartışma sonrası sokakta çıkan kavgada ortalık birbirine girdi.
    • 12.04.2022 - 21:38
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    İstanbul'da bir Suriyeli esnaf, sokak ortasında tehditler savurdu

    Önceki gün saat 17.00 sıralarında İstanbul'un Bağcılar ilçesi Çınar Mahallesi 842'nci Sokak'ta meydana gelen olayda, sokaktan geçen bir sürücü dükkanın önünde, yol kenarında oturan Suriye uyruklu esnaf H.H.'yi trafiği engellediği gerekçesiyle uyardı.

    DHA'nın haberine göre, bunun üzerine sürücü ile Suriyeli esnaf arasında tartışma çıktı.

    Ardından başkalarının da olaya dahil olmasıyla sokakta ortalık birbirine girdi.

    "Erkek olan buraya gelsin"

    Bu sırada H.H. dükkanından sandalyeyi tekrar çıkararak, "Erkek olan buraya gelsin" diye bağırıp etrafa tehditler savurdu.

    Gözaltına alındı

    Olayın görüntülerinin ortaya çıkması üzerine savcılık, H.H. hakkında 'Halk arasında kin ve düşmanlığa tahrike yol açacak şekilde etrafa hakarete ve tehdit içeren sözler sarf etmesi' nedeniyle soruşturma başlattı.

    Soruşturma kapsamında polis, Suriye uyruklu H.H.'yi gözaltına aldı. İşlemleri süren şüphelinin yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.


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