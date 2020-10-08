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    İstanbul’da dağ gibi çöpte evrak aradılar

    Temizlik işçileri kaldırım üzerinde unutulan evrak ve belge dolusu poşeti çöp kamyonuna attı. Evrakların sahibi, çöp döküm alanına arkadaşlarıyla giderek, saatlerce çöpleri karıştırdı.
    • DHA
    • 08.10.2020 - 07:55
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    İstanbul’da dağ gibi çöpte evrak aradılar

    İstanbul’un Güngören ilçesi Haznedar Mahallesi Kınalı Caddesi üzerinde, dün akşam saatlerinde bir esnaf evrak ve belge dolusu poşetini iş çıkışında bir arkadaşına bırakarak işleriyle ilgilenmeye başladı.

    Poşet sahibinin arkadaşı da, poşeti iş yerinin yanına bıraktı.

    PANİK HALİNDE SAĞA SOLA KOŞUŞTURDULAR

    O sırada cadde üzerinde bulunan çöpleri toplayan işçiler, unutulan evrak ve belge dolusu poşeti çöp sanıp çöp arabasına attı.

    Poşeti bıraktığı yerde görmeyen esnaflar, panik halde sağa sola koşturdu.

    Kısa bir süre sonra etraftaki kişilerin beyanı ile poşetin işçiler tarafından kamyona atıldığı öğrenildi.

    İstanbul’da dağ gibi çöpte evrak aradılar #1

    ÇÖPLERİ ARKADAŞLARIYLA BİRLİKTE KARIŞTIRDI SONUNDA BULDU

    Çöp döküm alanına arkadaşlarıyla birlikte giden kişi, mahallesine gelen kamyonu aramaya başladı.

    Çöplerin yere boşaltılması ile birlikte aramalar başladı.

    Eline aldıkları tahtalarla dağ gibi çöpte poşeti arayan kişiler, uzun uğraşlar sonucu aradıklarını buldu.

    İstanbul’da dağ gibi çöpte evrak aradılar #2

    İstanbul’da dağ gibi çöpte evrak aradılar #3

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