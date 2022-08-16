Sabah saatlerinde İstanbul Boğazı'na açılan balıkçılar sezonun ilk palamuduna kavuştu. Tezgahlara yerleştirilen balıklar, 35 ila 50 TL'den satışa sunuldu.

Yurt genelinde balıkçılar ve vatandaşlar balık yemek için gün sayıyor.

1 Eylül tarihinde başlayacak olan av sezonu ile taze balıklar tezgahlardaki yerini almaya başlayacak.

Yeni sezon öncesi balıkçılar hazırlıklarına devam ederken, Tarım ve Orman Bakanlığı 15-31 Ağustos'ta denizlerde küçük ölçekli balıkçıların geleneksel yöntem olan olta ve çapari ile palamut avcılığı yapmalarına izin veriyor.

Balıkçılar erken saatte denize açıldı

Mevzuata göre boy uzunluğu 25 santimin altında palamutların avcılığı da yasaklı bulunuyor.

İzin haklarını kullanan balıkçılar, bu sabah saatlerinde İstanbul Boğazı ve Karadeniz'de denize açıldı.

İstanbul'da denize açılan balıkçılar palamutla geri döndü VİDEO





Palamutla geri döndüler

Gün sonunda sezonun ilk palamutlarıyla dönen balıkçılar, tezgahlarını süsledi.

DHA'nın aktarımına göre; 400-500 gram ağırlığında olan palamutların tanesi, Karaköy'deki tezgahlarda 35 ila 50 TL'den satılıyor.

"Bizdeki fiyatı 35-40 lira"

Karaköy balık pazarında tezgah açan Ömer Satıcı "Palamut sezonu bugün başladı. Bundan sonra bolluk olacak, inşallah çok palamut olacak öyle görünüyor. Şu an bizdeki fiyatı 35-40 lira, balıklar büyüdü 1 palamut 400 gram ağırlığında geliyor. Şu an balık çıkması balığın bu sezon bol olacağını gösteriyor. Her sene böyle olmuyor, normalde 3-5 tane gelirdi ama daha şimdiden balık bol" dedi.

"Bu sene palamut beklentimiz yüksek"

Yine Karaköy’de tezgah açan Selim Albayrak "Palamut şu anda tezgahlara düştü. Bu da bu sene palamutun çok olacağı anlamına geliyor. Geçen yıl palamut yoktu. Bu sene palamut beklentimiz yüksek, durum palamutun bol olacağını gösteriyor. Şu an 500 gram palamut 50 lira ama sezon tamamen başladığında balık ne kadar çok gelirse bu fiyatlar o kadar düşer" diye konuştu.













