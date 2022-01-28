Euro
15.0966
-0.88%
Dolar
13.5189
-0.96%
Altın
775.3790
-1.61%
Borsa
1983
-0.73%
Bitcoin
507.000
1.20%
BTXN Coin
30.63
13.78%
Bitexen
5ºC
İstanbul
Çok bulutlu 5 C

    İstanbul'da el frenini çekilmeyen kamyonet fırına daldı

    Küçükçekmece'de bir kişi bakkala girmek için el frenini çekmeyi unutarak kamyonetten aşağıya inince, yokuş aşağı kaymaya başlayan araç fırına daldı.
    • İHA
    • 28.01.2022 - 19:33
    • Güncelleme : 28.01.2022 - 19:40
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İstanbul'da el frenini çekilmeyen kamyonet fırına daldı

    Saat 15.45 sıralarında İstanbul'un Küçükçekmece ilçesi Kanarya Mahallesi Şahin Caddesi'nde yaşanan olayda, kimliği öğrenilemeyen bir kişi, bakkala girmek için kamyoneti yol kenarında durdurup el frenini çekmeyi unutarak aşağıya indi.

    KAMYONET YOKUŞ AŞAĞI HIZLANARAK FIRINA GİRDİ

    Sürücünün inmesinin ardından kamyonet yokuş aşağıya kaymaya başladı. Bir anda hızlanarak ilerleyen kamyonet, yol kenarında fırına daldı.

    Küçükçekmece’de el freni çekilmeyen kamyonet fırına daldı VİDEO

    FIRINDA ÇALIŞAN KADIN KORKUYLA YARDIM İSTEDİ

    Kazanın yaşandığı sırada fırında görevli kadın, tezgah arkasında hesap yaptığı sırada kamyonetin çarptığını görünce korkuyla ayağa kalkarak yürümeye başladı. Neye uğradığını şaşıran kadın, daha sonra aracı kontrol ederek çevredeki vatandaşlardan yardım istedi.

    OLAY ANI KAMERADA

    Küçükçekmece’de yaşanan kazada ölen ya da yaralanan olmazken, yaşanan kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kontrolden çıkan kamyonetin fırına daldığı ve işyeri çalışanının korkarak ayağa kalkıp yürümeye başladığı görülüyor.

    İstanbul da el frenini çekilmeyen kamyonet fırına daldı #1

    İstanbul da el frenini çekilmeyen kamyonet fırına daldı #2


    Görüş Bildir