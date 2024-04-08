İHA
İstanbul'da daldan dala atlayan maymun, ilginç anlara sahne oldu.
Fatih ilçesine bağlı Balat'ta toplu taşıma araçlarından inen vatandaşlar, parke taşının üzerinde duran maymunu görünce şaşkına döndü.
Yakalanmamak için daldan dala gezdi
Bazı vatandaşlar maymunu yakalamaya çalışırken, bazıları da o anları görüntüledi.
Ağaca çıkıp daldan dala gezen maymun, bir süre sonra kaldırım taşının üzerine geldi.
Vatandaşları maymunu "gel gel" diye çağırması güldürürken, ürken hayvan kayıplara karıştı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış