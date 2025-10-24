Abone ol: Google News

İstanbul'da fırtına: Dalgalar sahilleri dövdü

İstanbul'da fırtına uyarılarının ardından şiddetli rüzgar Sarayburnu ve Beşiktaş Sahili'nde etkisini gösterdi. Rüzgar nedeniyle denizde dalgalar oluşarak yürüyüş alanına vurdu.

İHA İHA
Yayınlama Tarihi: 24.10.2025 17:05
  • İstanbul'da şiddetli rüzgar Sarayburnu ve Beşiktaş Sahili'nde etkisini gösterdi.
  • Denizde oluşan dalgalar yürüyüş alanına vurdu.
  • Vatandaşların dikkatli olması gerektiği belirtildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından İstanbul’da, güçlü rüzgar hissedildi.

Rüzgar özellikle kıyı kesimlerinde etkili olurken, Beşiktaş ve Sarayburnu Sahili’nde denizde dalga boyunun yükseldiği gözlendi.

VATANDAŞLAR UYARILDI

Yükselen dalgalar zaman zaman sahildeki yürüyüş alanına vurdu ve vatandaşların dikkatli olması gerektiği bildirildi.

İç Haber Haberleri