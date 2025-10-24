İstanbul'da fırtına: Dalgalar sahilleri dövdü

- İstanbul'da şiddetli rüzgar Sarayburnu ve Beşiktaş Sahili'nde etkisini gösterdi.
- Denizde oluşan dalgalar yürüyüş alanına vurdu.
- Vatandaşların dikkatli olması gerektiği belirtildi.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından İstanbul’da, güçlü rüzgar hissedildi.
Rüzgar özellikle kıyı kesimlerinde etkili olurken, Beşiktaş ve Sarayburnu Sahili’nde denizde dalga boyunun yükseldiği gözlendi.
VATANDAŞLAR UYARILDI
Yükselen dalgalar zaman zaman sahildeki yürüyüş alanına vurdu ve vatandaşların dikkatli olması gerektiği bildirildi.