Bugün kısa süren kar yağışının ardından sevinç dolu anlar yaşayan İstanbulluları, hafta sonu tipi şeklinde kar yağışı bekliyor. İstanbul'da cumartesi akşamından itibaren yoğun kar görülecek.

İstanbul bugün karlı bir sabaha uyandı. Kentin yüksek kesimlerinde meydana gelen yoğun kar yağışıyla şehrin üstünü beyaz bir örtü kapladı.

Gece saatlerinde başlayarak sabah saatlerine kadar süren kar yağışının kısa sürmesinin ardından uzmanlar açıklama yaptı.

NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, asıl kar yağışının cumartesi akşam saatlerinde başlayacağını söyledi.

İSTANBUL'U YOĞUN KAR BEKLİYOR

2017 yılından beri İstanbul'da yoğun bir kar yağışı görülmediğini söyleyen Çalışkan, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

"Hem İstanbul'da hem Marmara genelinde buzlanma ve don olur. Bugün görülen kar yağışı çok kısa bir kar yağışıydı.

Yarın öğleden sonra önce yağmur ve sulu kar şeklinde bir yağış var. Akşam saatlerinde poyraz çok şiddetlenecek. Neredeyse fırtına sınırında esecek.

İstanbul'da hafta sonu yoğun kar yağışı bekleniyor VİDEO







"GÖZ GÖZÜ GÖRMEYECEK"

Cumartesi ve pazar günü neredeyse hiç durmadan kar yağacak. Kar, tipi şeklinde yağacak. Zaman zaman göz gözü görmeyecek gibi. Şu anki tahminler bu yönde. Çünkü çok şiddetli bir rüzgar var ve pazartesi sıcaklık eksi 5 derece hatta daha da altına inebilir.

Yağış, pazartesi günü de devam edecek. Pazartesi günü olan yağışta rüzgar biraz daha az ama salı günü etkisini kaybedecek.





SON 4 YILIN EN YOĞUN YAĞIŞI

Yoğun bir yağış bekliyoruz İstanbul'da. Son 4 yıldır olmadığı kadar yoğun bir yağış. İstanbul dışında başka kentlerimiz de var oraları da uyaralım. Çünkü trafikte büyük olumsuzluk yaşanacaktır.

Kocaeli, Sakarya, Bursa, Bolu, Düzce, Kastamonu boyunca aynı İstanbul'daki gibi tipi ve yoğun kar yağışları var. "