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    İstanbul’da haftanın ilk iş günü yoğunluğu

    15 Temmuz Şehitler Köprüsü Edirne yönünde haftanın ilk iş günü trafik yoğunluğu oluştu. Bağlantı yollarında da yoğunluk gözlenirken, trafik zaman zaman durma noktasına geldi.
    • DHA
    • 30.11.2020 - 08:44
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    İstanbul’da haftanın ilk iş günü yoğunluğu

    Sokağa çıkma yasağının ardından haftanın ilk iş gününde İstanbul 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

    TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

    Bağlantı yollarında da yoğunluk gözlenirken, trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

    HARİTA YÜZDE 31 OLDU

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi, trafik haritasında saat 07.44 itibariyle yüzde 31 oldu.

    İstanbul’da haftanın ilk iş günü yoğunluğu #1

    İstanbul’da haftanın ilk iş günü yoğunluğu #2

    İstanbul’da haftanın ilk iş günü yoğunluğu #3

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