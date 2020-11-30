İstanbul’da haftanın ilk iş günü yoğunluğu
15 Temmuz Şehitler Köprüsü Edirne yönünde haftanın ilk iş günü trafik yoğunluğu oluştu. Bağlantı yollarında da yoğunluk gözlenirken, trafik zaman zaman durma noktasına geldi.
- DHA
- 30.11.2020 - 08:44
Sokağa çıkma yasağının ardından haftanın ilk iş gününde İstanbul 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.
TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ
Bağlantı yollarında da yoğunluk gözlenirken, trafik zaman zaman durma noktasına geldi.
HARİTA YÜZDE 31 OLDU
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, trafik haritasında saat 07.44 itibariyle yüzde 31 oldu.