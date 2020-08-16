İstanbul'da hırsızlar açık pencerelerden evlere girdi
- AA
- 16.08.2020 - 12:50
İstanbul'da Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Maltepe ve Kartal'da 3-8 Ağustos'ta 8 evde meydana gelen hırsızlık olayının şüphelilerini yakalamak için arama çalışması başlattı.
Olay yerlerinin çevresindeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliklerini tespit etti.
AFGAN UYRUKLU 2 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Polis, 10 Ağustos'ta Maltepe'de Afganistan uyruklu Gul Mohammed A. ve Sharafuddin A.'yı yakaladı.
İstanbul'da hırsızlar açık pencerelerden evlere girdi VİDEO
300 BİN LİRA DEĞERİNE SOYGUN
Gözaltına alınan şüphelilerin açık pencerelerden evlere girdikleri, 8 evden hırsızlık olayının failleri oldukları ve girdikleri evlerden 300 bin lira değerinde elektronik eşya ve ziynet eşyası çaldıkları belirlendi.
TUTUKLANDILAR
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.