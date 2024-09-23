İstanbul'da husumetlisine kurşun yağdırdı Maltepe'de husumetlilerinin park halindeki otomobilde olduğunu gören bir kişi, otomobile kurşun yağdırdı. Saldırı anları güvenlik kamerasına yansıdı.

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İHA

İstanbul'da korku dolu anlar..

19 Eylül Perşembe günü öğle saatlerinde Zümrütevler Mahallesi, Nil Caddesi'nde meydana gelen olayda, cadde üzerine hafif ticari araç ile gelen bir kişi araçtan inerek park halindeki otomobile yanaştı..

Otomobilin içerisinde bulunan husumetlilerine kurşun yağdırdı.

SALDIRI ANI KAMERADA

Otomobilde bulunanlar olay yerinden kaçarken, saldırgan da olay yerine geldiği hafif ticari araca binerek kayıplara karıştı.

Saldırı da ölen ya da yaralanan olmazken, saldırı anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)