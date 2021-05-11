İstanbul'da köprüler mavi ışıkla aydınlatıldı

İstanbul'da bulunan Fatih Sultan Mehmet (FSM) ve Yavuz Sultan Selim (YSS) köprüleri, içinde bulunduğumuz 10-16 Mayıs engelliler haftası dolayısıyla mavi renkle ışıklandırıldı

Her yıl 10-16 Mayıs tarihlerinde engelliler haftasında farkındalık oluşturmak için farklı etkinlikler düzenleniyor.

Bu yıl da etkinlikler kapsamında Fatih Sultan Mehmet (FSM) ve Yavuz Sultan Selim (YSS) Köprüleri, farkındalık oluşturmak amacıyla mavi renkle aydınlatıldı.

Yapılan ışıklandırma çalışmasıyla İstanbul Boğazı'nda görsel bir şölen oluşurken bazı vatandaşlar bu görüntünün eşliğinde fotoğraf çekildi.

10 - 16 MAYIS ENGELLİLER HAFTASI

10-16 Mayıs engelliler haftası, Birleşmiş Milletlere üye olan 156 ülkede aynı tarihte kutlanıyor. Düzenlenen etkinlik ve programlarla farkındalık oluşturmak amaçlanıyor.