İHA

İstanbul Gaziosmanpaşa'nın Alibeyköy semtinde kurulan kurban pazarının bu yılki en ağır kurbanlığı, 1 ton 200 kilogram ağırlığındaki simental cinsi dana oldu. Pazarın gözdesi haline gelen bu dev tosun, yaklaşık 12 yıldır aynı kişi tarafından bu yıl da 420 bin liraya satın alındı.

"DAMIZLIK OLARAK ÖZEL YETİŞTİRİYORUZ"

Üç yıldır pazarın en iri kurbanlıklarını kendilerinin yetiştirdiğini belirten Erdal Kavun, hayvan yetiştirmenin sabır ve titizlik gerektiren zorlu bir süreç olduğunu dile getirdi.

"Buzağıyken alıyoruz ve iki buçuk yıl boyunca büyük emekle bakıyoruz. Her aşamasında özen gösteriyoruz" diyen Kavun, simental cinsi hayvanların damızlık olarak özel yetiştirildiğini, kurban pazarına özel olarak getirildiklerini ve genellikle kısa sürede satıldıklarını ifade etti.

HER YIL AYNI KURBAN, AYNI ALICI

Her yıl aynı alıcının bu büyük kurbanlığı tercih ettiğini söyleyen Kavun, "Biz buraya sadece ticaret için değil, aynı zamanda insanlara hizmet etmek amacıyla geliyoruz" diye konuştu.

HAYVANLARIN GEREKLİ BAKIMI, FİYATINI ARTIRIYOR

Kurbanlık hayvan yetiştirmenin zahmetli taraflarına da değinen Kavun, pazara gelmeden yaklaşık dört ay önce hayvanların kan tahlillerinin yapıldığını, ahırların karantinaya alındığını belirtti. Ayrıca nakliye, çadır, yem gibi masrafların da hayvanın fiyatına ortalama 20 bin lira ek yük getirdiğini sözlerine ekledi.