İstanbul'da metroda siyahi aileye küfreden şahıs gözaltına alındı

Taksim metrosunda siyahi aileye İngilizce ve Türkçe ırkçı söylemlerde bulunup küfürler savuran O.O.K., İstanbul Emniyeti tarafından gözaltına alındı.

İstanbul Taksim metrosunda bir vatandaş, siyahi bir aileye sataşmıştı.

Alkollü olduğu düşünülen yaşlı adam, Haliç durağında siyahi aileye Türkçe ve İngilizce küfürlerle saldırıda bulunmuştu.

"Şahıs kısa süre içerisinde görevlilerimizce yakalanmıştır"

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik Etme', 'Ayrımcılık' ve 'Tehdit' suçları ile ilgili Fatih ilçesinde yürütülen çalışmalarda; 8 Temmuz 2022 tarihinde sosyal medya platformları ve bazı basın yayın kuruluşlarında, 'İstanbul'da rezil ırkçılık; Küfürler yağdırdı' başlığıyla yer alan haber ile ilgili yapılan inceleme neticesinde şahsın O.O.K. olduğu belirlenmiştir. Olayı gerçekleştirdiği belirlenen O.O.K. isimli şahıs kısa süre içerisinde görevlilerimizce yakalanmıştır.”

İstanbul'da metrodaki alkollü şahıs, siyahiye küfretti VİDEO



Diğer yolcuların gülmesi tepki çekmişti

Metrodaki skandalı görüntüleyen yolcular ise olaya hiçbir müdahalede bulunmazken yaşananlara gülerek tepki vermişti. Yolculuk boyunca durmadan hakaret eden vatandaş ise Haliç durağında metrodan inerek bölgeden uzaklaşmıştı.