İstanbul’da otobüs şoförü: Yolculara da ceza kesilsin

Pandemiyi önleme amacıyla polis ekiplerinin gerçekleştirdiği toplu taşıma uygulamasında tıka basa yolcu taşıyan otobüs sürücüsü, “Ben yolculara da ceza kesilmesini öneriyorum” dedi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında, İstanbul genelinde toplu taşıma araçlarına yönelik polis ekipleri tarafından uygulama yapıldı.

Esenyurt ve Beylikdüzü’nde yapılan uygulamalarda kurallara uymayan toplu taşıma araçlarına cezai işlem uygulanarak, tutanak tanzim edildi.

OTOBÜSÜNÜ TIKA BASA DOLDURDU

Tıka basa dolu bir yolcu otobüsünü durduran polis ekipleri, sürücüye ceza kesti.

Tıka basa yolcu dolu otobüs sürücüsü: Yolculara da ceza kesilsin İZLE

“ONLARA DA CEZA KESİLSİN”

Özel otobüs sürücüsü, "Sağlık personelleri zorla biniyor 'işe geç kalıyoruz' diyorlar. Vallahi 1 lira para aldığım da yok. Ceza tek bana kesiliyor. Binme diyorum, zorla biniyorlar. Ben onlara kesilmesini de öneriyorum.” dedi.