Dolar
7.8929
0.1802%
Euro
9.3078
0.3482%
Altın
1902.95
-0.0493%
Borsa
1207.37
0.1659%
G. Altın
482.976
0.1382%
Bitcoin
93133.85
0.4166%
EXEN Coin
11.59
-0.84%
18ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 18 C

    İstanbul’da otobüs şoförü: Yolculara da ceza kesilsin

    Pandemiyi önleme amacıyla polis ekiplerinin gerçekleştirdiği toplu taşıma uygulamasında tıka basa yolcu taşıyan otobüs sürücüsü, “Ben yolculara da ceza kesilmesini öneriyorum” dedi.
    • İHA
    • 20.10.2020 - 10:51
    • Güncelleme : 20.10.2020 - 10:51
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    İstanbul’da otobüs şoförü: Yolculara da ceza kesilsin

    Koronavirüs tedbirleri kapsamında, İstanbul genelinde toplu taşıma araçlarına yönelik polis ekipleri tarafından uygulama yapıldı.

    Esenyurt ve Beylikdüzü’nde yapılan uygulamalarda kurallara uymayan toplu taşıma araçlarına cezai işlem uygulanarak, tutanak tanzim edildi.

    OTOBÜSÜNÜ TIKA BASA DOLDURDU

    Tıka basa dolu bir yolcu otobüsünü durduran polis ekipleri, sürücüye ceza kesti.

    Tıka basa yolcu dolu otobüs sürücüsü: Yolculara da ceza kesilsin İZLE

    “ONLARA DA CEZA KESİLSİN”

    Özel otobüs sürücüsü, "Sağlık personelleri zorla biniyor 'işe geç kalıyoruz' diyorlar. Vallahi 1 lira para aldığım da yok. Ceza tek bana kesiliyor. Binme diyorum, zorla biniyorlar. Ben onlara kesilmesini de öneriyorum.” dedi.

    İstanbul’da otobüs şoförü: Yolculara da ceza kesilsin #1

    İstanbul’da otobüs şoförü: Yolculara da ceza kesilsin #2

    İstanbul’da otobüs şoförü: Yolculara da ceza kesilsin #3

    İstanbul’da otobüs şoförü: Yolculara da ceza kesilsin #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir