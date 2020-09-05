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    İstanbul'da PKK operasyonu: 6 gözaltı

    Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonda, sosyal medya üzerinden örgütsel faaliyet yürüten Suriyeli 6 kişi gözaltına alındı.
    • AA
    • 05.09.2020 - 03:25
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    İstanbul'da PKK operasyonu: 6 gözaltı

    İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütün Suriye yapılanması YPG/PYD içerisinde faaliyette bulunan Suriyeli 8 kişinin kaçak yollarla yurda giriş yaptığı ve çeşitli kurum ve kuruluşlara ait sosyal medya hesaplarını ele geçirerek bu hesaplar üzerinden propaganda yürüttükleri istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

    ÇOK SAYIDA MALZEME ELE GEÇİRİLDİ

    Söz konusu soruşturma kapsamında, 7 ilçede eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, Suriyeli 6 zanlıyı gözaltına aldı.

    Adreslerde yapılan aramalarda, 1 tabanca, 2 şarjör, 15 mermi ve çok sayıda örgütsel doküman ile dijital malzeme ele geçirildi.

    Yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari 2 kişinin yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.

    İstanbul'da PKK operasyonu: 6 gözaltı VİDEO

    İstanbul da PKK operasyonu: 6 gözaltı #1

    İstanbul da PKK operasyonu: 6 gözaltı #2

    İstanbul da PKK operasyonu: 6 gözaltı #3

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