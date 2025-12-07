İstanbul'da sağanak yağış etkili oldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul'da sabaha karşı beklenen sağanak etkisini gösterdi.

İstanbul Valiliği tarafından su baskınlarına ve kuvvetli yağışa dikkat çekilerek sarı kodlu uyarı verilmişti. Gün içinde aralıklarla etkisini gösteren yağmur gece saatlerinde sağanak olarak şiddetini artırdı.

SAĞANAK YAĞIŞ VATANDAŞLARA ZOR ANLAR YAŞATTI

Sağanak şeklinde ve gök gürültülü başlayan yağmur vatandaşları da zor durumda bıraktı.

Taksim'de vatandaşların yürümekte zorlandığı ve açık olan dükkanlara sığınmak zorunda kaldığı görüldü.

Şiddetli yağmur araçlara da zorluk çıkardı. Sağanağın özellikle sabah ve öğlen saatlerinde etkisini artırarak göstermesi bekleniyor.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPMIŞTI

7 Aralık Pazar günü için uyarı yayınlayan İstanbul Valiliği, beklenen kuvvetli yağışla birlikte kentte sel, su baskını, ani akıntılar ve trafikte aksamalar gibi olumsuzlukların yaşanabileceği vurgulandı.

Vatandaşların tedbirli olmaları, toplu taşıma ve ulaşım planlamalarını hava durumuna göre yapmalarını istedi.

Yapılan açıklamada "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı son değerlendirmelere göre, 7 Aralık Pazar günü İstanbul'da sağanak yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadelerine yer verildi.

BİRÇOK İLDE YAĞIŞ BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre bugün yurdun büyük bölümünde yağış bekleniyor.

Yağışların Orta Akdeniz kıyıları, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu’nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu (Şanlıurfa hariç) ile İstanbul, Bursa, Kocaeli ve Yalova çevreleri, Balıkesir’in kuzeyi, Antalya’nın doğu kıyıları, Erzurum’un güneyinde kuvvetli, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

24 İLE SARI KODLU UYARI

MGM İstanbul, Adana, Adıyaman, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bursa, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Hakkari, Mersin, Kocaeli, Malatya, Mardin, Muş, Siirt, Tunceli, Van, Batman, Şırnak, Yalova için sarı kodlu uyarı yayınladı. Yağışların Bingöl, Erzurum, Van, Şırnak, Bitlis, Erzincan, Hakkari, Muş ve Tunceli'de kar şeklinde olması bekleniyor.

DON VE KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda buzlanma ve don bekleniyor.

Hava sıcaklığının ise kuzey, iç ve batı kesimlerde biraz azalması bekleniyor. MGM ayrıca Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerine kuvvetli rüzgar uyarısı yaptı.